В Ташкенте планируют открыть филиал Нанкинского политехнического института

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В столице Узбекистана может появиться филиал Нанкинского политехнического института — одного из высших учебных заведений Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития республики. Вопрос обсуждался на встрече с делегацией института, которую возглавил вице-президент Чжан Сяожун.

Планируется, что обучение в филиале будет проходить на английском и китайском языках. Студенты из других вузов республики смогут стажироваться в китайском вузе, а также получать образование в формате "два плюс два" (два года в Узбекистане и два в Китае), "один плюс три" и "три плюс один".

"Руководство Ташкентского государственного экономического университета проявило интерес к опыту Нанкинского политехнического института по менеджменту, цифровому бизнесу и электронной коммерции, а представители агентства "Узстандарт" отметили необходимость повышения уровня профессионализма своих сотрудников в сфере химической промышленности", — отметили в пресс-службе.

Стороны договорились о продолжении переговоров в рамках рабочей поездки узбекской делегации в Китай.

Нанкинский политехнический институт — высшее учебное заведение в провинции Цзянсу, созданное правительством Китая. Вуз находится на 83 месте среди лучших в стране.

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На сегодняшний день его студентами являются более десяти тысяч человек (500 иностранных, из которых 33 — из Узбекистана), также на базе вуза действуют колледжи, в которых получают образование по 40 специальностям.

Институт сотрудничает с 40 колледжами и учебными заведениями в 17 странах мира. Он учредил "Международную студенческую стипендию" для поддержки иностранных студентов.