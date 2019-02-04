ГУВД Ташкента выдало более девяти тысяч загранпаспортов с начала года

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Отделы миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента с начала года приняли 24940 заявок на оформление биометрических паспортов для выезда в другие страны, из них уже выдано 9372 документа.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, 570 загранпаспортов из указанного числа были выданы в воскресенье, 3 февраля.

"Работа сотрудников ОМиОГ ГУВД была организована в выходной день, для того чтобы гражданам, оформлявшим загранпаспорт, не приходилось для его получения отпрашиваться с работы в будние дни", — говорится в публикации.

Ранее директор Государственного центра персонализации Нажмиддин Тураходжаев рассказал, как скоро система выдачи загранпаспортов может заработать в полноценном электронном формате, и когда можно будет получить новый документ за пределами Узбекистана.