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Первые загранпаспорта вручены своим владельцам

ГУВД Ташкента выдало более девяти тысяч загранпаспортов с начала года

© ГУВД г. Ташкента.
В Узбекистане
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Только за минувшее воскресенье обладателями заграничного паспорта стали 570 человек.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Отделы миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента с начала года приняли 24940 заявок на оформление биометрических паспортов для выезда в другие страны, из них уже выдано 9372 документа. 

Как получить загранпаспорт в Узбекистане
Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, 570 загранпаспортов из указанного числа были выданы в воскресенье, 3 февраля.

"Работа сотрудников ОМиОГ ГУВД была организована в выходной день, для того чтобы гражданам, оформлявшим загранпаспорт, не приходилось для его получения отпрашиваться с работы в будние дни", — говорится в публикации.

Ранее директор Государственного центра персонализации Нажмиддин Тураходжаев рассказал, как скоро система выдачи загранпаспортов может заработать в полноценном электронном формате, и когда можно будет получить новый документ за пределами Узбекистана.

Теги:
выдача загранпаспортов, ГУВД Ташкента



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