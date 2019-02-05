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Пробка из фур на границе

Узнать об очередях на таможенных постах Узбекистана теперь можно онлайн

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Узбекистане
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По словам таможенного комитета, это послужит предотвращению пробок, а также поможет перевозчикам изменять направление движения в зависимости от количества автомобилей, стоящих в очереди.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана предоставил еще одну услугу перевозчикам и физическим лицам, выезжающим из страны на легковых и грузовых транспортных средствах, а также в автобусах, сообщает ГТК.

"Отныне, информацию о количестве автомобилей, стоящих в очереди на пограничных таможенных постах, вы можете узнать на веб-сайте таможни в режиме онлайн. Для этого Вам всего лишь нужно зайти на официальный сайт Государственного таможенного комитета (www.bojxona.uz или www.customs.uz), найти раздел "Для физических лиц" и перейти на страницу "Информацию о количестве автомобилей, стоящих в очереди на пограничных таможенных постах", - отметили в ГТК.

По словам таможенного комитета, это послужит предотвращению пробок, а также поможет перевозчикам изменять направление движения в зависимости от количества автомобилей, стоящих в очереди.

Теги:
онлайн, Узбекистан, Таможня, Таможня, автомобиль, пробка



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