Узнать об очередях на таможенных постах Узбекистана теперь можно онлайн

По словам таможенного комитета, это послужит предотвращению пробок, а также поможет перевозчикам изменять направление движения в зависимости от количества автомобилей, стоящих в очереди.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана предоставил еще одну услугу перевозчикам и физическим лицам, выезжающим из страны на легковых и грузовых транспортных средствах, а также в автобусах, сообщает ГТК.

"Отныне, информацию о количестве автомобилей, стоящих в очереди на пограничных таможенных постах, вы можете узнать на веб-сайте таможни в режиме онлайн. Для этого Вам всего лишь нужно зайти на официальный сайт Государственного таможенного комитета (www.bojxona.uz или www.customs.uz), найти раздел "Для физических лиц" и перейти на страницу "Информацию о количестве автомобилей, стоящих в очереди на пограничных таможенных постах", - отметили в ГТК.

По словам таможенного комитета, это послужит предотвращению пробок, а также поможет перевозчикам изменять направление движения в зависимости от количества автомобилей, стоящих в очереди.