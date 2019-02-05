Белорусы помогут модернизировать предприятие "Эйвалек махсус темир бетон"

В частности, планируется расширить перечень продукции, производимой на заводе.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. "Могилевский завод "Строммашина" поможет модернизировать производство "Эйвалек махсус темир бетон", сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари". Тема обсуждалась на деловой встрече с белорусской делегацией.

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На круглом столе обговорили внедрение новых технологий и расширение номенклатуры производимой продукции — шпал, железобетонных изделий, различных видов труб, ограждений и других видов конструкций. Стороны высказали предложения о закупке необходимого оборудования.

ОАО "Могилевский завод "Строммашина" — многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования по производству строительных материалов и железобетонных шпал.

Это один из передовых производителей в своем роде в странах СНГ.

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