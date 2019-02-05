Белорусы помогут модернизировать предприятие "Эйвалек махсус темир бетон"

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. "Могилевский завод "Строммашина" поможет модернизировать производство "Эйвалек махсус темир бетон", сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари". Тема обсуждалась на деловой встрече с белорусской делегацией.
ОАО "Могилевский завод "Строммашина" — многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования по производству строительных материалов и железобетонных шпал.
Это один из передовых производителей в своем роде в странах СНГ.
Завод "Ахангаранцемент" в Ташкентской области откроется в 2020 году >>>