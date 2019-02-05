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Дети в детском саду

Организацией питания в детсадах Узбекистана могут заняться россияне

© Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
В Узбекистане
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На первоначальном этапе российская компания планирует организовать питание в 50 дошкольных образовательных учреждениях Ташкента.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и российская компания "Кейтеринбург", входящая в группу компаний PRO, договорились о реализации инвестиционного проекта по организации услуг общественного питания для дошкольного образования методом аутсорсинга. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, опубликованном на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.

Дети и воспитатели детского сада
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Компания намерена организовать в Узбекистане совместное предприятие и оказывать услуги питания на условиях аутсорсинга на первоначальном этапе в 50 дошкольных образовательных учреждениях Ташкента. В последующем их количество может увеличиться.

В каждый детский сад "Кейтеринбург" намерен вложить в среднем 8,4 тысячи долларов США: планируется отремонтировать пищеблоки, оснастить детсады столовым оборудованием и инвентарем.

Обсуждение проекта постановления продлится до 20 февраля. Если документ будет одобрен и вступит в силу, Министерство дошкольного образования заключит контракт с совместным предприятием на оказание услуг питания 50 дошкольным образовательным учреждениям Мирзо-Улугбекского района города Ташкента на условиях аутсорсинга сроком на пять лет.

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Теги:
питание, Узбекистан, детский сад



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