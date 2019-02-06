В Узбекистане с 1 марта упростят регистрацию и ведение бизнеса

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Узбекистане с 1 марта 2019 года вступает в силу новый порядок, в рамках которого будет существенно упрощена регистрация и ведение бизнеса, сообщает МИД Узбекистана.

В частности, в стране с 1 марта 2019 года будет установлен порядок, в соответствии с которым: в сфере государственной регистрации субъектов предпринимательства – банки могут дистанционно открывать банковские счета юридическим лицам, учредителями которых являются резиденты Республики Узбекистан, и индивидуальным предпринимателям в процессе их государственной регистрации при наличии необходимых условий для дистанционной идентификации заявителей согласно требованиям Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Какие именно изменения вступают в силу можно узнать по ссылке.