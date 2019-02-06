В Узбекистане можно будет купить пиво в обычном магазине и гостинице

Реализация пивоваренной продукции, игристого и натурального вина узбекского производства может осуществляться всеми предприятиями без наличия разрешительного свидетельства на право реализации алкоголя.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Узбекистане разрешили продажу пива и вина в обычных магазинах, сообщает УзА.

"Реализация пивоваренной продукции, игристого и натурального вина отечественного производства может осуществляться всеми предприятиями торговли, организациями, оказывающими гостиничные услуги, а также услуги общественного питания без наличия разрешительного свидетельства на право реализации алкогольной продукции", – отмечается в документе.

Напомним, что с 2007 года в стране действовал порядок, в рамках которого алкогольная продукция, в том числе вино и пиво, могли продаваться только специализированными магазинами, имеющими соответствующее разрешение.