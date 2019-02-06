15:49 06 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Ночной Ташкент

Хокимият Ташкента решил разгрузить пробки на перекрестке около Алайского рынка

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
97 0 0

Перекресток на пересечении улиц Алишера Навои и Амира Темура является одним из самых оживленных в городе.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На улице Амира Темура в столице появилось дополнительное место для разворота транспортных средств, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. Мера принята по инициативе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента и УБДД ГУВД.

Ожидается, что новое место для разворота позволит разгрузить пробки на перекрестке возле Алайского рынка — одном из самых оживленных в столице.

На улице Амира Темура в столице появилось дополнительное место для разворота машин
Пресс-служба хокимията Ташкента
На улице Амира Темура в столице появилось дополнительное место для разворота машин

Ранее сообщалось, что в Ташкенте на пересечении улиц Ахангаран и Паркент возводится первая в стране трехуровневая транспортная развязка.

Теги:
Дорожное движение, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Идеи для горячих образов на День всех влюбленных
Лучшие образы для девушек в День святого Валентина
Как детеныш гориллы требует к себе внимания - очень смешное видео
Играй со мной: детеныш гориллы требует к себе внимания необычным способом - смешное видео
Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054