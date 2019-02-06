Хокимият Ташкента решил разгрузить пробки на перекрестке около Алайского рынка

Перекресток на пересечении улиц Алишера Навои и Амира Темура является одним из самых оживленных в городе.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На улице Амира Темура в столице появилось дополнительное место для разворота транспортных средств, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. Мера принята по инициативе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента и УБДД ГУВД.

Ожидается, что новое место для разворота позволит разгрузить пробки на перекрестке возле Алайского рынка — одном из самых оживленных в столице.

Пресс-служба хокимията Ташкента На улице Амира Темура в столице появилось дополнительное место для разворота машин

Ранее сообщалось, что в Ташкенте на пересечении улиц Ахангаран и Паркент возводится первая в стране трехуровневая транспортная развязка.