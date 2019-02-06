Узбекские ученые запатентовали новые инновационные сорта хлопчатника

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ученые из Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана запатентовали новые сорта хлопчатника — "Занги-Ота-2", "Ишонч" и "Зафар".

Так, сорт "Занги-Ота-2" отличается от стандартного по качеству волокна, он приспособлен к различным климатическим условиям. В настоящее время размножается в Кашкадарьинской области.

© Sputnik / Евгений Коктыш Из Узбекистана запретят вывозить без разрешения хлопчатобумажную пряжу

Перспективный сорт хлопчатника "Ишонч" — скороспелый и высокоурожайный, засухоустойчивый и солеустойчивый. Его высеивают в Кашкадарьинской области, где есть водный дефицит.

Главные отличия сорта хлопчатника "Зафар" заключаются в его скороспелости и более высоком качестве волокна. Сорт размножается в Кувинском районе Ферганской области.

Ранее сообщалось, что республика в прошлом году сократила экспорт хлопка-волокна в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 115,6 тысячи тонн.