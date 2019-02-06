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Новый сорт хлопчатника Ташкенты

Узбекские ученые запатентовали новые инновационные сорта хлопчатника

© Sputnik / Георгий Зельма
В Узбекистане
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Перспективные сорта носят названия "Занги-Ота-2", "Ишонч" и "Зафар".

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ученые из Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана запатентовали новые сорта хлопчатника — "Занги-Ота-2", "Ишонч" и "Зафар".

Так, сорт "Занги-Ота-2" отличается от стандартного по качеству волокна, он приспособлен к различным климатическим условиям. В настоящее время размножается в Кашкадарьинской области. 

В одном из цехов хлопчатобумажного комбината.
© Sputnik / Евгений Коктыш
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Перспективный сорт хлопчатника "Ишонч" — скороспелый и высокоурожайный, засухоустойчивый и солеустойчивый. Его высеивают в Кашкадарьинской области, где есть водный дефицит.

Главные отличия сорта хлопчатника "Зафар" заключаются в его скороспелости и более высоком качестве волокна. Сорт размножается в Кувинском районе Ферганской области.

Ранее сообщалось, что республика в прошлом году сократила экспорт хлопка-волокна в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 115,6 тысячи тонн. 

Теги:
Академия наук Узбекистана, хлопок



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