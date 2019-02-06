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Лучшие школьники Узбекистана попадут в резерв перспективных кадров

© finda
В Узбекистане
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Шестьдесят молодых лидеров проходят специальный курс, организованный при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ежемесячный учебный курс для молодых лидеров общеобразовательных школ стартовал в Институте изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Ребята, которые успешно пройдут обучение, будут включены в резерв перспективных молодых кадров. Их рекомендуют на управленческие должности в органах госвласти, государственного и хозяйственного управления.

Участниками курса стали 60 активных молодых лидеров.

Ранее сообщалось, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана запустило пилотный проект по профессиональной ориентации старшеклассников. Школьники проходят психологическое тестирование и общаются со взрослыми, которым удалось достичь успеха в различных направлениях.

Теги:
Образование, лучшие кадры, Министерство народного образования Узбекистана



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