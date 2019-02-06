Лучшие школьники Узбекистана попадут в резерв перспективных кадров

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Ежемесячный учебный курс для молодых лидеров общеобразовательных школ стартовал в Институте изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Ребята, которые успешно пройдут обучение, будут включены в резерв перспективных молодых кадров. Их рекомендуют на управленческие должности в органах госвласти, государственного и хозяйственного управления.

Участниками курса стали 60 активных молодых лидеров.

Ранее сообщалось, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана запустило пилотный проект по профессиональной ориентации старшеклассников. Школьники проходят психологическое тестирование и общаются со взрослыми, которым удалось достичь успеха в различных направлениях.