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В Ташкенте появились две девушки, работающие инспекторами дорожно-патрульной службы.

Сотрудницы ГУВД Ташкента узнали секреты женского счастья

ГУВД Ташкента
В Узбекистане
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Психологи рассказали сотрудницам органов внутренних дел, как бороться со стрессом и достичь гармонии в работе и личной жизни.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Специалисты группы психологического обеспечения ГУВД Ташкента провели для сотрудниц органов внутренних дел тренинг "Секреты женского счастья", сообщает пресс-служба.

Участницам тренинга объяснили, как почувствовать и обрести спокойствие, вернуть доверие к себе. Специалисты показали психологические приемы, которые позволяют поддерживать баланс как в отношениях с другими людьми, так и с собой.

Психологи ГУВД провели с женщинами в погонах тренинг по обучению методам выхода из стрессовых ситуаций
© ГУВД г. Ташкента.
Психологи ГУВД провели с женщинами в погонах тренинг по обучению методам выхода из стрессовых ситуаций

Психологи объяснили, что обычно мешает реализовать свои мечты, достичь задуманной цели. Они рассказали, что такое женское счастье и как понимать термин "заземленность", откуда брать силы, если все валится из рук.

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Участницы тренинга признались, что рекомендации психологов помогли им обрести навыки того, как в любых ситуациях сохранять выдержку и спокойствие.




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