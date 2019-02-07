В республике планируется реализовать проекты в сфере образования при финансовой поддержке АБР и других международных доноров.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана (МНО) и Азиатский банк развития (АБР) определят возможные направления сотрудничества с целью повышения качества образования в республике.

Sputnik Школьная система в Узбекистане

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана Азиатский банк развития поможет повысить качество образования в Узбекистане

"В ходе встречи специалисты АБР ознакомились с основными направлениями реформирования системы народного образования. В частности, стороны обсудили возможное участие АБР в совершенствование инфраструктуры школ, включая в рамках программы "Современная школа", внедрение систем оценки знаний учеников и компетентности учителей, а также программ по профессиональной подготовке учащихся", — сообщили в пресс-службе МНО по итогам встречи главы министерства Шерзода Шерматова с представителями миссии АБР.

Стороны также обсудили внедрение информационных технологий в систему народного образования и повышение качества преподавания дисциплин STEAM (наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика).

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Участники встречи договорились обсудить и проработать вопросы подготовки совместных проектов, которые будут реализованы при финансовой поддержке АБР и других международных доноров.