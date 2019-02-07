22:30 07 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Интерактивная школа в Волгограде

Азиатский банк развития поможет повысить качество образования в Узбекистане

© Sputnik / Кирилл Брага
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
29 0 0

В республике планируется реализовать проекты в сфере образования при финансовой поддержке АБР и других международных доноров.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана (МНО) и Азиатский банк развития (АБР) определят возможные направления сотрудничества с целью повышения качества образования в республике. 

Sputnik
Школьная система в Узбекистане
"В ходе встречи специалисты АБР ознакомились с основными направлениями реформирования системы народного образования. В частности, стороны обсудили возможное участие АБР в совершенствование инфраструктуры школ, включая в рамках программы "Современная школа", внедрение систем оценки знаний учеников и компетентности учителей, а также программ по профессиональной подготовке учащихся", — сообщили в пресс-службе МНО по итогам встречи главы министерства Шерзода Шерматова с представителями миссии АБР. 

Азиатский банк развития поможет повысить качество образования в Узбекистане
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Азиатский банк развития поможет повысить качество образования в Узбекистане

Стороны также обсудили внедрение информационных технологий в систему народного образования и повышение качества преподавания дисциплин STEAM (наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика).

Узбекистан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования >>>

Участники встречи договорились обсудить и проработать вопросы подготовки совместных проектов, которые будут реализованы при финансовой поддержке АБР и других международных доноров.

По теме

Министерство образования предлагает иностранцам открывать частные школы
Теги:
Образование, Азиатский банк развития, Министерство народного образования Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Идеи для горячих образов на День всех влюбленных
Лучшие образы для девушек в День святого Валентина
Житель Волгограда собрал у себя в подвале уникальную оружейную коллекцию
Две армии в одном подвале: волгоградец превратил дом в невероятный музей войны
Не только война: как и чем живет современный Афганистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054