18:28 08 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Логотип города Ташкент на сумке

Логотип Ташкента от Артемия Лебедева можно использовать бесплатно

© Foto : Азамат Шамузафаров
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
11902

Теперь логотип официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых ташкентских целей – напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев предложил узбекистанцам бесплатно использовать разработанный им логотип Ташкента, сообщается на официальном сайте.

Туристический логотип Ташкента
© Студия Артемия Лебедева
Туристический логотип Ташкента

"Дамы и господа, позвольте представить вашему вниманию новейший туристический логотип прекрасного и солнечного Ташкента. Теперь логотип официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых ташкентских целей – напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле – короче, логотип можно использовать для чего душе угодно. Главное – чтобы это шло на пользу Ташкенту и бизнесу", – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Туристический логотип Ташкента
© Студия Артемия Лебедева
Туристический логотип Ташкента

Напомним, что в начале января в Сети появились фотографии нового логотипа Ташкента. 

Мнения пользователей разделились: кто-то писал, что это "классный, современный логотип", а кто-то посчитал, что он не отражает дух Ташкента.

Туристический логотип Ташкента
© Студия Артемия Лебедева
Туристический логотип Ташкента
Теги:
дизайнер, Узбекистан, Ташкент, логотип



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

"Я скажу тебе да": самые ожидаемые звездные свадьбы
Уроженец Панджшера Ибрагим Арифи о минувшей 30-летней истории Афганистана
Афганцы потеряли патриотизм: рассказ о хрупком мире после войны
Не только война: как и чем живет современный Афганистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054