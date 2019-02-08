Логотип Ташкента от Артемия Лебедева можно использовать бесплатно

Теперь логотип официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых ташкентских целей – напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев предложил узбекистанцам бесплатно использовать разработанный им логотип Ташкента, сообщается на официальном сайте.

© Студия Артемия Лебедева Туристический логотип Ташкента

"Дамы и господа, позвольте представить вашему вниманию новейший туристический логотип прекрасного и солнечного Ташкента. Теперь логотип официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых ташкентских целей – напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле – короче, логотип можно использовать для чего душе угодно. Главное – чтобы это шло на пользу Ташкенту и бизнесу", – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

© Студия Артемия Лебедева Туристический логотип Ташкента

Напомним, что в начале января в Сети появились фотографии нового логотипа Ташкента.

Мнения пользователей разделились: кто-то писал, что это "классный, современный логотип", а кто-то посчитал, что он не отражает дух Ташкента.