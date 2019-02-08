Узбекистан присоединился к Глобальному институту зеленого роста

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Узбекистан стал членом Глобального института зеленого роста, сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан, став первым государством-членом Глобального института зеленого роста среди стран СНГ.

"Профильные министерства и ведомства нашей страны намерены также использовать передовой опыт и научный потенциал GGGI при разработке программ по противодействию изменению климата, улучшению водно-экологической обеспеченности и внедрению "зеленых технологий" в экономику страны, провести совместные тематические "круглые столы" и конференции", – отметили в МИД.

В настоящее время планируется организация визита экспертов Глобального института зеленого роста в марте в Узбекистан с целью обсуждения вопросов практического сотрудничества и выработки совместной стратегии взаимодействия с донорскими организациями.

В рамках визита эксперты Института посетят регион Приаралья для ознакомления с предпринимаемыми масштабными мерами по озеленению осушенного дна Аральского моря, а также деятельностью Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья под эгидой ООН.

Также запланировано открытие представительства в Ташкенте с аккредитацией при Министерстве иностранных дел. Южнокорейская компания Evergreen Motors Group выразила готовность предоставить офис для представительства Института в Узбекистане в планируемом для строительства здании узбекско-корейского бизнес-центра на улице Сеул в Ташкенте.

Напомним, глобальный институт зеленого роста (Global Green Growth Institute - GGGI) – международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле, учрежденная в 2012 году с целью поддержания и стимулирования всеобъемлющего и устойчивого экономического роста в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой посредством развития "зеленой экономики" в условиях изменения климата. В настоящее время GGGI реализует 54 проекта в более чем 30 странах мира.