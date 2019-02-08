Строительство АЭС в Узбекистане не начнется до 2022 года

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Узбекистан начнет строительство атомной электростанции не ранее 2022 года, сообщает в концепции развития атомной энергетики до 2029 года, утвержденной главой государства.

Согласно документу, возведение первой в стране атомной электростанции будет разделено на три этапа. В ходе первого в 2019-2020 годах будет определено место строительства АЭС, в 2020-2021 годах – планируется разработать технико-экономическое обоснование проекта и с 2022 года приступит к строительству объекта.

Планируется, что после запуска двух энергоблоков мощностью 2,4 ГВт, станция будет ежегодно вырабатывать 18,9 миллиардов кВт/ч, будет создано 2700 рабочих мест, в том числе свыше 1900 на самой станции. Финансироваться проект будет за счет собственных средств Узбекистана и государственного кредита России.

Sputnik Что даст Узбекистану строительство АЭС

С "Росатомом", выступающим главным подрядчиком проекта, будет заключен EPC-контракт (engineering, procurement and construction). Напомним, что АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+" мощностью 1200 МВт каждый, которые отвечают всем требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

После ее ввода Узбекистан сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 14 миллионов тонн и оксидов азота на 36 тысяч тонн. В результате запуска станции Узбекистан будет ежегодно экономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в страну будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.