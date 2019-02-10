В Ташкенте откроется новый коворкинг-центр

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Ground Zero в феврале откроют в Сергелийском районе Ташкента новый коворкинг-центр. В филиале будут проходить семинары, тренинги и психологические семинары для безработных граждан.

Как отметили в пресс-службе министерства, в коворкинг-центре есть все условия для проведения занятий и комфортной работы: удобная мебель, беспроводной интернет, кухня и зона отдыха. Кроме того, там организованы event-зона и конференц-зал.

Ташкентцы, зарегистрированные в Центре содействия занятости населения, смогут посещать центр на льготных условиях.

© Министерство занятости и трудовых отношений РУз Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с GroundZero планирует открытие нового коворкинг-центра

Ранее сообщалось, что в Ташкентском архитектурно-строительном институте открылся коворкинг-центр для студентов — первый не только в Шайхантахурском районе столицы, но и вообще среди учебных заведений республики.