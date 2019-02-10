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Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с GroundZero планирует открытие нового коворкинг-центра

В Ташкенте откроется новый коворкинг-центр

© Министерство занятости и трудовых отношений РУз
В Узбекистане
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Жители столицы, зарегистрированные в Центре содействия занятости населения, смогут посещать коворкинг-центр на льготных условиях.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и Ground Zero в феврале откроют в Сергелийском районе Ташкента новый коворкинг-центр. В филиале будут проходить семинары, тренинги и психологические семинары для безработных граждан. 

Как отметили в пресс-службе министерства, в коворкинг-центре есть все условия для проведения занятий и комфортной работы: удобная мебель, беспроводной интернет, кухня и зона отдыха. Кроме того, там организованы event-зона и конференц-зал.

Ташкентцы, зарегистрированные в Центре содействия занятости населения, смогут посещать центр на льготных условиях.

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с GroundZero планирует открытие нового коворкинг-центра
© Министерство занятости и трудовых отношений РУз
Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с GroundZero планирует открытие нового коворкинг-центра

Ранее сообщалось, что в Ташкентском архитектурно-строительном институте открылся коворкинг-центр для студентов — первый не только в Шайхантахурском районе столицы, но и вообще среди учебных заведений республики.

Теги:
Сергелийский район, коворкинг-центры



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