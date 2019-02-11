Redwoods Projects намерена построить в Ташкенте жилые и торговые комплексы

Хокимият столицы предложил гостям несколько участков под застройку.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством индийской компании Redwoods Projects Pvt. Ltd, которая планирует построить в столице Узбекистана современные жилые, торговые и гостиничные комплексы разного уровня обслуживания.

Администрация города предложила гостям перечень площадок, где можно возвести объекты. После его изучения представители компании презентуют свои проекты.

Redwoods Projects Private Limited — основанная в 2006 году частная компания, которая занимается операциями с недвижимостью с собственным или арендованным имуществом.

Ранее сообщалось. что турецкая компания GOSB собирается построить в Ташкенте промышленный технопарк.