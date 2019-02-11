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Мужчина сидит у компьютера

Redwoods Projects намерена построить в Ташкенте жилые и торговые комплексы

© pixabay
В Узбекистане
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Хокимият столицы предложил гостям несколько участков под застройку.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством индийской компании Redwoods Projects Pvt. Ltd, которая планирует построить в столице Узбекистана современные жилые, торговые и гостиничные комплексы разного уровня обслуживания.

Администрация города предложила гостям перечень площадок, где можно возвести объекты. После его изучения представители компании презентуют свои проекты.

Redwoods Projects Private Limited — основанная в 2006 году частная компания, которая занимается операциями с недвижимостью с собственным или арендованным имуществом.

Ранее сообщалось. что турецкая компания GOSB собирается построить в Ташкенте промышленный технопарк.

Теги:
Строительство, Хокимият Ташкента



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