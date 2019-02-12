Татарстан поздравил 100-летнего узбекистанца

Исхаков в 1943 году поступил в Транспортный институт Самарканда и проучился 3,5 года после чего, его отчислили, узнав о его происхождении из религиозной семьи – его отец Исхаков Мухаметгото был имамом.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную открытку и подарок ветерану трудового фронта, учителю математики из Ташкента Габдурашиду Исхакову, которому на днях исполнилось 100 лет, сообщает Podrobno.uz.

Габдурашид Мухаметготович родился в деревне Ваныш Бураевского района Уфимской области Башкирской АССР 10 февраля 1919 года в семье муллы. В 30-х годах XX века он переехал с родными в Ташкент.

В 1941 году окончил физико-математический факультет учительского института Ташкента. В 1941-1942 годах работал на Ташкентском механическом заводе, где изготавливали авиабомбы для фронта. Он был передовиком производства, перевыполнял план на 600%, в связи с чем, у входа на территорию завода стоял его большой портрет во весь рост с гаечным ключом в руках.

Исхаков в 1943 году поступил в Транспортный институт Самарканда и проучился 3,5 года после чего, его отчислили, узнав о его происхождении из религиозной семьи – его отец Исхаков Мухаметгото был имамом. С 25 августа 1948 года по 15 февраля 1954 года работал учителем математики в школе №20 Кировского района Ташкента. В 1957 году поступил на математический факультет Ташкентского педагогического института имени Низами и с отличием закончил его в 1960 году.

С 14 октября 1953 года по 1 сентября 1980 года работал учителем математики в школе №141 Октябрьского района Ташкента, после чего вышел на заслуженную пенсию. За свой большой труд не раз был награжден орденами и медалями, является ветераном трудового фронта.