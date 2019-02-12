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Dreamliner узбекских авиалиний

Uzbekistan Airways и Boeing заключили новое соглашение

© Sputnik / Стрингер
В Узбекистане
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В рамках программы перевозчик может обменять шасси, нуждающиеся в текущем или капитальном ремонте, на другой комплект сертифицированных шасси из резерва Boeing.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways и корпорация Boeing заключили соглашение по программе быстрой замены шасси для самолетов Boeing-787 Dreamliner, сообщает пресс-служба американского производителя.

"Эта программа значительно сокращает время технического обслуживания, помогает авиакомпании быстро возвращать самолеты в эксплуатацию и позволяет ей сосредоточиться на основной деятельности", — говорится в сообщении.

В рамках программы перевозчик может обменять шасси, нуждающиеся в текущем или капитальном ремонте, на другой комплект сертифицированных шасси из резерва Boeing.

Для этого оператору не требуется заключать контракт, планировать и управлять процессом капитального ремонта.

Напомним, Uzbekistan Airways начала эксплуатацию Boeing-787 в 2016 году, став первым заказчиком Dreamliner в Центральной Азии.

Теги:
Boeing, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Самолет, Dreamliner, США, Узбекистан



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