В Узбекистане с 1 марта подорожает городская телефонная связь

Введенные ранее льготы по предоставлению доступа к телефонной сети и по оплате за пользование аппаратом будут сохранены.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 марта будут увеличены размеры платы за пользование основным телефонным аппаратом для абонентов городской и сельской телефонной сети, сообщили в пресс-службе "Узтелекома".

С начала весны жители городов должны будут платить по 5,8 тысячи сумов в месяц, а сельчане — по 2,6 тысячи сумов.

Кроме того, упразднена система расчетов при абонентской и повременной системе оплаты услуг телефонной связи, отменены понижающие коэффициенты для звонков на местные и междугородние телефонные сети в вечернее время, выходные и праздничные дни. Также отменена плата за разговоры, предоставляемые в кредит с квартирных телефонов и телефонов гостиниц, установленных для проживающих граждан, сверх платы за каждый разговор.

Тарифы на другие универсальные услуги остаются на прежнем уровне.

При этом, как отметили в пресс-службе, введенные ранее льготы по предоставлению доступа к телефонной сети и по оплате за пользование телефоном будут сохранены.