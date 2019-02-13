Несколько районов Ташкента останутся без воды

Отключение холодной воды ожидается 18-20 февраля в Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы. Хокимият приносит извинения за временные неудобства.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Несколько районов столицы на три дня останутся без воды по причине переноса водовода, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

"В связи со строительством трехуровневого моста на территории Яшнабадского района существует необходимость переноса участка водовода на улице Иссиксув. В связи с этим с 18 по 20 февраля в ряде районов города будет понижение давления холодной воды, а в других подача будет остановлена", — говорится в публикации.

Отключение воды

Яшнабадский район: Ташкентский механический завод (бывш. ТАПОиЧ), завод "Симург", супермаркет Korzinka.uz "Авиатор", войсковая часть на территории Яшнабадского района, массивы Авиасозлар 1, 2, 3, 4, массив "Янгиобод", улицы Шохимардон, Ойдинкул, Чилонота, Янгилик, Нодирабегим, Хуснобод, Илтифот, Ширмонбулок, Мурувват, Хаваскор, Куламли, Мураббий, Катта Янгиобод, Пахлавон, Донишманд, Хислат, Мураббий 1-й проезд, Шохсанам, Нигора, 1-й и 2-й проезды Нигора, Толарик, Маърифат, Военный городок №58, улица Гузал с проездами, улица Сокин с проездами, кварталы 1, 2, 3, 4 массива Тузель.

Мирзо-Улугбекский район: улица Паркентская, 3-й и 4-й тупики Паркентской, улица Иссиксув, 1-й, 2-й и 3-й проезды Иссиксув, проезд Карнок, улица Карнок.

Понижение давления воды

Яшнабадский район: 1-й и 2-й кварталы Асалобод.

Повышение давления воды

Мирзо-Улугбекский район: улицы Дурмон йули, Мингбулок, ТКАД — от массива Карасу до улицы Паркентской.