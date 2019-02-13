Шведская компания протестирует узбекских учителей английского языка

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана и шведская EF Language Learning Solutions в рамках бизнес-форума в Ташкенте подписали меморандум о взаимопонимании.

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана Узбекистан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования

Данная компания намерена оказать содействие в проведении бесплатного тестирования учителей английского языка по всей республике. Педагоги, которые успешно пройдут испытания, смогут поехать в европейские и американские вузы для обучения и повышения квалификации

"Кроме того, компания предложила свое содействие в подготовке узбекских учителей на основе своего образовательного сертификата EF Standard English Test (признается на международном уровне), являющегося эквивалентом для IELTS/TOEFL", — отметили в пресс-службе министерства.

В будущем в Узбекистане планируется внедрить платформу "Общенациональная оценка уровня образования".