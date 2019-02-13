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Учительница средней школы инструктирует перед началом экзамена

Шведская компания протестирует узбекских учителей английского языка

© Sputnik / Саид Царнаев
В Узбекистане
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Педагоги пройдут бесплатные тесты, которые позволят определить уровень их знаний.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана и шведская EF Language Learning Solutions в рамках бизнес-форума в Ташкенте подписали меморандум о взаимопонимании.

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и министр по школьным стандартам Великобритании Ник Гибб
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Узбекистан и Великобритания расширят сотрудничество в сфере образования
Данная компания намерена оказать содействие в проведении бесплатного тестирования учителей английского языка по всей республике. Педагоги, которые успешно пройдут испытания, смогут поехать в европейские и американские вузы для обучения и повышения квалификации

"Кроме того, компания предложила свое содействие в подготовке узбекских учителей на основе своего образовательного сертификата EF Standard English Test (признается на международном уровне), являющегося эквивалентом для IELTS/TOEFL", — отметили в пресс-службе министерства.

В будущем в Узбекистане планируется внедрить платформу "Общенациональная оценка уровня образования".

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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