Шведская компания протестирует узбекских учителей английского языка

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана и шведская EF Language Learning Solutions в рамках бизнес-форума в Ташкенте подписали меморандум о взаимопонимании.
"Кроме того, компания предложила свое содействие в подготовке узбекских учителей на основе своего образовательного сертификата EF Standard English Test (признается на международном уровне), являющегося эквивалентом для IELTS/TOEFL", — отметили в пресс-службе министерства.
В будущем в Узбекистане планируется внедрить платформу "Общенациональная оценка уровня образования".