Одну из улиц Ташкента очистили от рекламы и вывесок

Жители и администрация района Ташкента уже не раз выказывали недовольство в адрес предпринимателей, которые самовольно вешают, что хотят.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. На днях в соцсетях появились посты, опубликованные предпринимателями Мирзо Улугбекского района, с жалобой на районный хокимият, который заставил их снять все вывески и рекламные баннеры по улице Буюк Ипак Йули, сообщает портал "Новости Узбекистана".

В свою очередь хокимият Мирзо-Улугбекского района прокомментировал ситуацию, объяснив, что в последнее время наружная реклама является причиной многих разногласий. Жители и администрация района выказывают недовольство в адрес предпринимателей, которые самовольно вешают, что хотят.

"Наша общая задача - не только содержать окрестности района, в котором мы живем, в чистоте и порядке, но и сохранить местные традиции и обычаи", - говорится в сообщении Мирзо-Улугбекского хокимията в Facebook

По мнению районной администрации, архитектура города выдержана в определенном стиле, а обилие зазывающей наружной рекламы различного характера и содержания на улицах, остановках, фасадах магазинов в виде баннеров, плакатов, вывесок, не только не гармонирует с экстерьером зданий, но и вызывает отрицательные эмоции, что в свою очередь приводит к возмущению, жалобам, разногласиям и спорам.

"Мы надеемся, что вы правильно поймете нашу просьбу, ведь реклама на фасадах улицы Буюк Ипак Йули должна не только украшать город, но и быть понятной", - заключили в хокимияте района.

Однако ни предприниматели, ни сами жители района, на которых опирается в своих размышлениях хокимият, это мнение не поддержали. Большинство высказалось в поддержку ярких и красивых вывесок, которые разбавляют городскую среду и одновременно информируют жителей.