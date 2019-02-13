Физлицам в Узбекистане станет проще получить документы из налоговой

В первую очередь это будут альтернативные способы идентификации и предоставления доступа к персональному кабинету налогоплательщика.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. До конца июля 2019 года налогоплательщикам Узбекистана будет представлен усовершенствованный, полностью измененный, реструктурированный персональный кабинет налогоплательщика, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.

В первую очередь это будут альтернативные способы идентификации и предоставления доступа к персональному кабинету налогоплательщика, не предусматривающие наличие электронной цифровой подписи, что особенно актуально для физических лиц.

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При входе на главную страницу налогоплательщику будет предоставлена актуальная, обновляемая информация о начисленных налогах, имеющейся задолженности и переплате по всем видам обязательных платежей, о сроках уплаты налогов. Физическим лицам будет также представлена информация об имеющихся объектах налогообложения (имуществе), об уплаченном со стороны налоговых агентов налоге на доходы физических лиц.

В структуре персонального кабинета появится несколько основных блоков, в которых услуги и функции будут объединены по определенным признакам: "Мои документы", "Мои отчеты", "Оплатить налоги", "Получить услугу", "Узнать о ходе оказания услуг", что упростит навигацию по персональному кабинету.

Кроме того, будет расширена возможность получения информации о ходе оказания услуг, переписки с налоговыми органами, приема электронной налоговой отчетности и деклараций. Всю эту информацию можно будет получить и вне персонального кабинета налогоплательщика, то есть с различных мобильных устройств. Создается система, обеспечивающая хранение результатов оказания электронных госуслуг, представленных в виде электронного документа, в хранилище электронных документов.

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Это упростит процесс получения копий электронных документов на бумажном носителе для их предъявления по запросу и обеспечит возможность проверки их подлинности. Новшества в работе персонального кабинета налогоплательщика позволят сделать процесс электронного общения населения и бизнеса с налоговыми органами максимально понятным и удобным.

Усовершенствование данной услуги стало необходимым ввиду того, что физические лица не так активно пользуются персональным кабинетом налогоплательщика. Основная причина – необходимость наличия электронной цифровой подписи для идентификации.