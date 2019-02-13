Физлицам в Узбекистане станет проще получить документы из налоговой

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. До конца июля 2019 года налогоплательщикам Узбекистана будет представлен усовершенствованный, полностью измененный, реструктурированный персональный кабинет налогоплательщика, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.
В первую очередь это будут альтернативные способы идентификации и предоставления доступа к персональному кабинету налогоплательщика, не предусматривающие наличие электронной цифровой подписи, что особенно актуально для физических лиц.
В структуре персонального кабинета появится несколько основных блоков, в которых услуги и функции будут объединены по определенным признакам: "Мои документы", "Мои отчеты", "Оплатить налоги", "Получить услугу", "Узнать о ходе оказания услуг", что упростит навигацию по персональному кабинету.
Кроме того, будет расширена возможность получения информации о ходе оказания услуг, переписки с налоговыми органами, приема электронной налоговой отчетности и деклараций. Всю эту информацию можно будет получить и вне персонального кабинета налогоплательщика, то есть с различных мобильных устройств. Создается система, обеспечивающая хранение результатов оказания электронных госуслуг, представленных в виде электронного документа, в хранилище электронных документов.
Усовершенствование данной услуги стало необходимым ввиду того, что физические лица не так активно пользуются персональным кабинетом налогоплательщика. Основная причина – необходимость наличия электронной цифровой подписи для идентификации.