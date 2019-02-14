Встретил на похоронах, а потерял в большом городе - узбек и его история любви

В редакцию Sputnik Узбекистан пришло письмо, где молодой человек рассказал о своих первых чувствах, когда встретил свою любовь на похоронах в Узбекистане...

Свою первую любовь я встретил в январе 2014 года на похоронах своего дедушки.

Народу было много: родственники, друзья и знакомые семьи. Девушки накрывали на стол и тут я увидел ее. Она так забавно хихикала, что я сразу влюбился.

Прошу заметить, что до этого дня я ни разу в своей жизни не встречался с девушками, поэтому ее можно смело назвать "моя первая любовь с первого взгляда".

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

Я узнал у родственниц о ней абсолютно все, но решил пока оставить некую тайну и не пошел с ней знакомиться напрямую. Я каждый день в течение восьми месяцев приезжал к школе, где она училась и просто любовался ею. Когда я узнал, что она - свободная девушка, то начал тайно дарить ей подарки: просил через подруг передавать ей огромные букеты цветов, мягкие игрушки. Даже звонил ей пару раз, но не представлялся.

Однако спустя восемь месяцев, в очередной день, когда я приехал к школе я не увидел ее. И тут, спустя две минуты, кто-то стучит мне в окно машины. Да, это была она.

"Вы на этой серебристой Тойоте Королла преследуете меня уже восемь месяцев! Кто вы такой?! Не звоните мне, не следите за мной, вы мне не нравитесь!", - сказала она.

Слово девушки - закон. Я перестал ее преследовать, дарить подарки и звонить.

Буквально через неделю мне раздается телефонный звонок от ее сестры:

"Она вас любит! Не верьте ей. Не думайте, что на похоронах вы первый в нее влюбились... Она тоже узнавала о вас в тот день и даже тайно сфотографировала вас... и до сих пор хранит этот снимок".

Это был шок для меня, но при этом и призыв к действию!

Чуть позже Гузалина все-таки позволила ухаживать за ней. Мы начали гулять, но только днем.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

Вечером Гузалина сидела дома, так как бабушка ее никуда не отпускала и была очень строгой.

За год мы обошли весь наш район, съели все мороженое и столько всего обсудили. Каждое утро я провожал ее до школы, а вечером - до дома. У нас были какие-то пять минут на свидания и все из-за запретов бабушки, которой, в конце концов, рассказали обо мне. После этого Гузалина не ходила в школу целый месяц.

Мне пришлось познакомиться с бабушкой.

"Я хочу жениться на вашей внучке, поверьте мне!", - говорил я.

"Она еще маленькая", - отвечала мне бабушка.

В итоге, я попросил хотя бы сосвататься, но мне не дали. Однако бабушка немного подобрела и сказала:

"Ладно, гуляйте пока. А там посмотрим".

Так мы и начали проводить больше времени вместе. Но тут возникла еще одна проблема - я должен был переезжать в Москву и строить свое будущее.

И вот я уже в Москве. 2016 год. Работаю грузчиком, поваром...ничего не нравится. Мало платят и тяжело работать. Весь в долгах.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

Как раз в мой самый сложный период в Москву приезжает она. Конечно же, она увидела, как я живу. Но, на удивление, она не убежала от меня, а поддержала.

"Ты все сможешь, ты большой молодец!", - говорила она.

Она была со мной в Москве целый месяц, мы встречались каждый день. После работы я бежал сразу к ней. Наше любимое место был торговый центр "Авиапарк". У нас даже там было "наше" место - 4 этаж у окна.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

К сожалению, я не мог покупать ей дорогие подарки и водить в роскошные рестораны. Она все понимала и не считала меня неудачником.

Затем я нашел отличную работу, рассчитался со всеми долгами и начал хорошо зарабатывать. Но Гузалина была уже в Узбекистане.

И вот наступил праздник - День святого Валентина. Все ее подружки получили подарки, а она расстроилась, что я так далеко. Но я заранее все подготовил: попросил друга принести ей подарок, который купил.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

Затем я уже не выдержал и решил сделать сюрприз - примчался в Узбекистан и удивил ее, так как она не знала, что я приеду. Я подошел к ее дому, позвонил и сказала, чтобы вышла, так как внизу ее ждет очередной подарок от меня.

Сколько было слез, когда любимая вышла ко мне.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

Я пробыл в Узбекистане несколько месяцев тогда. И это было лучшее время - мы много гуляли, я учил ее водить машину.

И вот я снова уехал в Москву. В это время приближался школьный выпускной у Гузалины и она спросила, не против ли я, если она потанцует медленный танец с другим парнем. На что я ответил, что против, потому что все наши ссоры были только из-за ревности: она была очень красивая, на нее все оборачивались, а я ревновал.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

И вот, праздники прошли и я узнаю, что она танцевала на школьном вечере с парнем. Конечно же. я обиделся, перестал звонить и отключил телефон. Больше она мне и не звонила.

Прошло три недели и мне позвонил друг:

"А вы с Гузалиной общаетесь? Да? Странно, я вчера ее видел на районе с другим парнем...", - сказал приятель.

У меня все внутри сжалось. Я позвонил ей, она не взяла трубку. Тогда я позвонил бабушке, на что она мне сказала, что ее уже за эти три недели сосватали.

У меня было все разбито внутри. Но я дозвонился до нее. По словам Гузалины, этот парень лучше за ней ухаживал и приносил цветы каждый день.

Я ответил ей: "Ну раз сосватали, то прощай".

"Ты так просто меня отдашь?", - ответила она.

Мы попытались начать все сначала, с чистого листа, но ничего не вышло. Гузалина очень изменилась. В конце концов, она попросила меня дать согласие на ее брак с новым мужчиной. Я просто ничего не ответил и ушел навсегда.

© Instagram Встретил на похоронах, а потерял в большом городе

Она так и не вышла замуж.

А я перестал общаться с девушками и первые три месяца мне было очень больно.

Но время лечит! Два года я ни с кем не общался, а в один момент по-настоящему заинтересовался спортом и делаю большие успехи, даже ставлю рекорды.

Теперь у меня в Москве отличная зарплата и работа. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас я - идеальный парень для любой девушки.