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Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре

В ТГЮУ будут готовить специалистов в сфере профилактики правонарушений

© Х. Пайдоев / Народное слово
В Узбекистане
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Прием на программы бакалавриата будет вестись на конкурсной основе, а по программе переподготовки — на основании рекомендаций главы МВД Узбекистана и командующего Национальной гвардией.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкентском государственном юридическом университете будет открыт Специализированный филиал по подготовке и переподготовке юридических кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и Ташкентской области. Соответствующее постановление подписал президент республики.

"Юристы по профильной специальности "профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности" будут обучаться на очном отделении по трехлетней программе бакалавриата. Переподготовка студентов с высшим неюридическим образованием по той же специальности будет вестись по специальной шестимесячной программе очной формы обучения. При этом студенты будут приниматься в филиал на основе государственных грантов", — отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Для поступления на бакалавриат необходимо будет пройти конкурсный отбор, а для прохождения программы переподготовки — получить положительные рекомендации министра внутренних дел и командующего Национальной гвардией.

Инспектор по делам женщин ОВД Юнусабадского района Ташкента Максуда Худжаназарова
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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"Квоты приема уже определены и составят 255 человек в год, а по программе переподготовки кадров — 50 человек каждые полгода", — говорится в публикации.

Выпускники филиала смогут поступить на службу в органы внутренних дел без прохождения специальной профессиональной подготовки в Академии МВД, а также получат звание лейтенанта.

Отмечается, что они обязаны проработать в системе профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и Ташкентской области не менее пяти лет.

Теги:
МВД Узбекистана, Профилактика, Ташкент



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