В ТГЮУ будут готовить специалистов в сфере профилактики правонарушений

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкентском государственном юридическом университете будет открыт Специализированный филиал по подготовке и переподготовке юридических кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и Ташкентской области. Соответствующее постановление подписал президент республики.
"Юристы по профильной специальности "профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности" будут обучаться на очном отделении по трехлетней программе бакалавриата. Переподготовка студентов с высшим неюридическим образованием по той же специальности будет вестись по специальной шестимесячной программе очной формы обучения. При этом студенты будут приниматься в филиал на основе государственных грантов", — отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента.
Для поступления на бакалавриат необходимо будет пройти конкурсный отбор, а для прохождения программы переподготовки — получить положительные рекомендации министра внутренних дел и командующего Национальной гвардией.
Выпускники филиала смогут поступить на службу в органы внутренних дел без прохождения специальной профессиональной подготовки в Академии МВД, а также получат звание лейтенанта.
Отмечается, что они обязаны проработать в системе профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и Ташкентской области не менее пяти лет.