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Гостиница Узбекистан в центре Ташкента

Alshaya Group выразила интерес к развитию гостиничного бизнеса в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Делегация компании Alshaya Group выразила особый интерес к развитию гостиничного бизнеса: как путем строительства новых зданий, так и возможности приватизации существующих объектов, нуждающихся в реконструкции для дальнейшего использования.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Сегодня в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоялась встреча руководства с делегацией группы компаний Alshaya Group, во главе с исполнительным директором Мухаммедом аль-Шайа.

Целью переговоров стало обсуждение перспектив инвестиционного присутствия холдинга в Узбекистане, в частности, в туристической отрасли.

Отмечено, что детальный анализ имеющейся инфраструктуры в Узбекистане, поддержка со стороны правительства к расширению к укреплению внешнеэкономических связей, ряд ключевых изменений в нормативно-правовой базе республики, направленных на создание благоприятных условий ведения бизнеса, кроме того, низкая себестоимость производства и доступность трудовых ресурсов - все это не может не привлекать иностранных инвесторов и делает Узбекистан одним из самых перспективных регионов Центральной Азии.

Делегация компании Alshaya Group выразила особый интерес к развитию гостиничного бизнеса: как путем строительства новых зданий, так и возможности приватизации существующих объектов, нуждающихся в реконструкции для дальнейшего использования. Одним из таких объектов может стать гостиница "Узбекистан".

Руководство Министерства инвестиций и внешней торговли проинформировало гостей о том, что правительством утверждена Концепция развития сферы туризма на 2019-2025 годы, предусматривающая развитие туристкой инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристкой среды, развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества транспортных услуг.




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