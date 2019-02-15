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Пожилой узбек в Самарканде. Узбекская ССР

Узбекистан лидирует по продолжительности жизни среди стран ЦА

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
В Узбекистане
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Согласно исследованию, лидером по показателю средней продолжительности жизни среди стран Центральной Азии является Узбекистан – 73,8 года.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Узбекистан лидирует по продолжительности жизни населения среди стран Центральной Азии, сообщается в исследовании Global Burden of Disease, которое публикует медицинское издание Lancet.

Согласно исследованию, лидером по показателю средней продолжительности жизни среди стран Центральной Азии является Узбекистан – 73,8 года.

Совсем ненамного отстает Таджикистан, где показатель составляет 73,7 года. В Казахстане средний возраст жизни составляет 72,4 года, в Кыргызстане – 70,9 года, в Туркменистане – 70,4 года. Самый продолжительный средний возраст жизни, по данным исследователей, в Гонконге – 84,3 года, в Японии – 83,8 года и в Италии – 83,5 года.

Теги:
Исследования, Узбекистан, здоровье, жизнь



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