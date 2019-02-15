Хокимият: настало время привести внешний вид Ташкента в порядок

По данным администрации города, большинство временных конструкций в столице изначально было построено с нарушениями.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Пришло время навести порядок и во внешнем облике Ташкента, заявили в столичном хокимияте.

"Как уже заметили жители столицы, в городе идет активная подготовка к обновлению облика торговых рядов. Так, в эти дни в Чиланзарском районе полным ходом ведутся работы по благоустройству торговых точек, временных конструкций и магазинов, — рассказали в администрации. — Пришло время навести порядок и во внешнем виде нашего любимого Ташкента, на что и направлены усилия городских властей".

В пресс-службе с сожалением отметили, что большинство временных конструкций изначально было построено с нарушениями. Во избежание сноса предпринимателям необходимо соблюдать правовые нормы и четко следовать стандартам градостроительства, следует из публикации.

"Отметим, что все предприниматели уведомляются при подготовке документов о нормах градостроительства в соответствии с правовыми актами и постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 12 февраля 2009 года №41 "О дополнительных мерах по усилению контроля за строгим выполнением градостроительных норм и правил при осуществлении комплексной застройки населенных пунктов" и решением хокима города Ташкента от 4 марта 2009 года №115", — говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что до декабря 2019 года в Ташкенте модернизируют двенадцать набережных. По предварительным подсчетам, на благоустройство более 22 километров набережных потребуется свыше 192 миллиардов сумов, из них почти 112 миллиардов выделят инвесторы.