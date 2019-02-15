Каким будет новый железнодорожный вокзал в Намангане

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Намангане в скором времени будет сдан в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари". Сейчас в здании ведутся отделочные работы.

"Проект здания разработан АО "Боштранслойиха", согласно которому он будет представлять собой трехэтажное здание в классическом стиле, где будут расположены VIP-зона, зал ожидания, камера хранения, места общественного питания, торговые точки, комната матери и ребенка, медицинский пункт", — отметили в пресс-службе.

На вокзале будет организована электронная библиотека: в частности, пассажиры смогут получать информацию о движении поездов и их маршрутах. Также там можно будет воспользоваться беспроводным интернетом.

Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" В Намангане скоро откроется новый железнодорожный вокзал

Новый облик приобретет и гостиница "Локомотив", расположенная на территории вокзала.

"В реконструируемом пятиэтажном здании первый и второй этажи займет административная часть, где в том числе, разместится железнодорожная касса", — говорится в публикации.

Привокзальная территория тоже будет благоустроена, ее планируется превратить "в одно из любимых мест для отдыха".

В Ташкентской области откроется новый железнодорожный вокзал >>>