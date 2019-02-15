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Разбитые дороги

ГУВД опубликовало фотографии обновленного перекрестка Ташсельмаш

© Sputnik / Константин Чалабов
В Узбекистане
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Ранее в группе ГУВД столицы в соцсетях подписчики выразили недовольство состоянием дорожного полотна.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. ГУВД поделилось фотографиями обновленного перекрестка Ташсельмаш.

Жалобы на состояние дорожного полотна были опубликованы в группе "ГУВД: диалог с населением".

"В комментариях к постам мы ответили, что передали данную информацию в хокимият города Ташкента. Сегодня из городской администрации прислали фотографии работы по приведению дорожного полотна в надлежащий вид", — отметили в пресс-службе ГУВД.

ГУВД опубликовало фотографии обновленного перекрестка Ташсельмаш
Пресс-служба ГУВД Ташкента
ГУВД опубликовало фотографии обновленного перекрестка Ташсельмаш

Ранее в ГУВД Ташкента пояснили, что ответственность за состояние проезжей части в столице возложена на хокимият города, Республиканский дорожный фонд и Государственный комитет Узбекистана по автомобильным дорогам.

ГУВД опубликовало фотографии обновленного перекрестка Ташсельмаш
Пресс-служба ГУВД Ташкента
ГУВД опубликовало фотографии обновленного перекрестка Ташсельмаш
Теги:
ГУВД Ташкента



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