На границе Узбекистана пресечен незаконный вывоз иностранной валюты

В кошельке гражданина были обнаружены не задекларированные и не заявленные при устном опросе 9800 тысяч долларов и 15200 тысяч казахских тенге, которые он незаконно пытался вывезти из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Сотрудниками таможенного Управления по Ташкентской области было пресечено очередное правонарушение, связанное с незаконным перемещением наличной иностранной валюты через таможенную границу Узбекистана, сообщает Таможенный комитет Узбекистана.

Сотрудниками приграничного таможенного поста "Навои" был проведен таможенный контроль по отношению к гражданину Н.Н., въехавшему на территорию поста на автомашине марки MAN. После проведенного в обязательном порядке устного опроса, в ходе личного досмотра, во внутреннем кармане куртки, а также в кошельке гражданина были обнаружены не задекларированные и не заявленные при устном опросе 9800 тысяч долларов и 15200 тысяч казахских тенге, которые он незаконно пытался вывезти из Узбекистана.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки.