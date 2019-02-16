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На границе Узбекистана пресечен незаконный вывоз иностранной валюты

На границе Узбекистана пресечен незаконный вывоз иностранной валюты

© Таможенный комитет Узбекистана
В Узбекистане
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В кошельке гражданина были обнаружены не задекларированные и не заявленные при устном опросе 9800 тысяч долларов и 15200 тысяч казахских тенге, которые он незаконно пытался вывезти из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Сотрудниками таможенного Управления по Ташкентской области было пресечено очередное правонарушение, связанное с незаконным перемещением наличной иностранной валюты через таможенную границу Узбекистана, сообщает Таможенный комитет Узбекистана.

Сотрудниками приграничного таможенного поста "Навои" был проведен таможенный контроль по отношению к гражданину Н.Н., въехавшему на территорию поста на автомашине марки MAN. После проведенного в обязательном порядке устного опроса, в ходе личного досмотра, во внутреннем кармане куртки, а также в кошельке гражданина были обнаружены не задекларированные и не заявленные при устном опросе 9800 тысяч долларов и 15200 тысяч казахских тенге, которые он незаконно пытался вывезти из Узбекистана.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, госграница, граница, правонарушение, Таможня, Таможня, деньги



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