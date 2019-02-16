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Производство обновленного Hyundai Solaris в Ленинградской области

Завод Hyundai начнут строить в Узбекистане в апреле

© Sputnik / Михаил Киреев
В Узбекистане
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Нурлан Смагулов сообщил, что завод начнут строить в апреле 2019, а сейчас готовят документацию и соглашения.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с владельцем Astana Group Нурланом Смагуловым, сообщает Forbes Kazakhstan.

На встрече бизнесмен рассказал главе государства о начале строительства компанией "Астана Моторс" нового завода по производству легковых автомобилей Hyundai в Алматы.

На встрече с журналистами 13 февраля Нурлан Смагулов сообщил детали.

Производство автомобиля Hyundai
© Sputnik / Игорь Зарембо
Hyundai казахстанского производства будут продавать в Узбекистане

"Нашей компании 27 лет, и почти все это время нас спрашивали, почему мы не производим автомобили. 6 лет назад мы построили свой первый завод, на котором собираются грузовики и автобусы Hyundai. Мы организовали там стапельную сборку – то есть со сваркой и покраской кузова. С автобусом Hyundai County мы добились 51% локализации производства и уже экспортируем эту машину в Россию, Беларусь, Таджикистан. Таким образом, мы получили первый опыт автомобилестроения", - сказал он.

По его мнению, в Россию их не пустит сама Hyundai Motor.

Смагулов сообщил, что завод начнут строить в апреле 2019, а сейчас готовят документацию и соглашения. В январе 2020 планируют начать крупноузловую сборку, а сложную сборку Hyundai Accent и Hyundai Creta в середине следующего года.

"Что касается финансирования, то на 20% это будет собственные средства - это условия любого финансирующего института. Остальные 80% - заемные средства. Мы ведем переговоры с Банком развития Казахстана, господином Жамишевым о выделении кредита. Ведем беседы с правительством о том, чтобы нас поддержали с экспортом в соседние страны. Тем более что Узбекистан поставляет свои автомобили в Казахстан", - заявил он.

Смагулов также считает, что им важно получить казахстанский сертификат производства с локализацией в 51% - это даст компании возможность экспортировать автомобили в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие страны Центральной Азии.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, завод, Нурсултан Назарбаев, Автомобильная промышленность, автомобили, автомобиль, Автомобили, Hyundai, Казахстан, Казахстан



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