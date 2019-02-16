Узбекистан выделит 100 миллиардов сумов на лесные насаждения для Арала

Документ направлен на реализацию комплекса мер по ускорению создания "зеленых покрытий" – защитных лесных насаждений на высыхающих территориях дна Аральского моря.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В Узбекистане направят 100 миллиардов сумов на создание лесных насаждений на дне Арала, сообщается в постановлении правительства.

Документ направлен на реализацию комплекса мер по ускорению создания "зеленых покрытий" – защитных лесных насаждений на высыхающих территориях дна Аральского моря.

На создание лесных насаждений в течение 2019 года поэтапно будет выделено 100 миллиардов сумов. Кроме того, на высыхающей территории Аральского моря в течение 2019 года будут созданы защитные лесные насаждения на площади 500 тысяч гектаров.

Отметим, что в результате ускорения высыхания и засоления моря в последние годы около 50 тысяч гектаров посевных площадей стали непригодными в сельском хозяйстве. На месте высохшего моря появилась пустыня "Аралкум", занимающая площадь более 5,5 миллиона гектаров.