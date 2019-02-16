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Контрафактные сигареты

В Ташкентской области ликвидировали нелегальный склад сигарет

© Sputnik / Руслан Кривобок
В Узбекистане
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При проведении проверок при участии понятых выяснилось, что этот гражданин незаконно хранил в своем доме, в специально созданной для этих целей землянке табачные изделия в количестве 13 тысяч коробок.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. В ходе оперативного мероприятия в Бекабадском районе проведенного сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Ташкентской области, в доме у одного гражданина был обнаружен незаконный склад табачных изделий, сообщает "Новости Узбекистана".

При проведении проверок при участии понятых выяснилось, что этот гражданин незаконно хранил в своем доме, в специально созданной для этих целей землянке табачные изделия в количестве 13 тысяч коробок.

Общая стоимость обнаруженных табачных изделий иностранного производства, ранее завезенных объездными путями и у которых отсутствовали предусмотренные законодательством обязательные специальные (акцизные) марки составила 605 миллионов сум.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, что по действующим нормам физические лица, въезжающие на территорию Республики Узбекистан, по закону могут беспошлинно ввозить табачные изделия в количестве не более 10 пачек.




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