ГУВД Ташкента помогает женщинам, преступившим закон, начать новую жизнь

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Психологи ГУВД Ташкента провели практический семинар среди женщин, которые когда-то преступили закон, раскаялись и были условно-досрочно освобождены из мест лишения свободы, сообщается на официальном сайте.

"Эти женщины осознали свою ошибку, и сейчас они нуждаются в поддержке, в помощи для возвращения к новой жизни, где нет места противоправным деяниям. Для них был организован психологический групповой тренинг, направленный на изменение негативных, мешающих человеку установок, поведенческих привычек и формирование новых", - говорится в сообщении.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства", с 1 января 2019 года на базе управления по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, Главного управления профилактики правонарушений МВД Республики Узбекистан и его территориальных подразделений образована Служба пробации при Главном управлении исполнения наказания министерства, начали работу и его территориальные подразделения.

Основными задачами подразделений пробации являются: осуществление действенного контроля за поведением условно осужденных и лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания, всестороннее практическое содействие в социальной адаптации и трудоустройстве поднадзорного контингента, выявление рисков и принятие профилактических мер по недопущению совершения повторных преступлений, изучение их личности с составлением социально-психологического портрета.

Данные мероприятия направлены на оказание содействия в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.