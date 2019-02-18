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Снос ветхого жилья в Ташкенте

Кто пойдет под снос в Ташкенте: список появится в ближайшее время

Sputnik / Стрингер
В Узбекистане
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Имеющиеся среди населения недовольства, связанные с отнятой недвижимостью, невыплатой компенсаций и незаконными действиями, сопровождающимися угрозами, не останутся без внимания.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Хокимият Ташкента планирует создать список сносимых объектов, сообщается на официальном сайте.

"Хокимиятом Ташкента и районными хокимиятами будет создан список сносимых объектов. Исходя из этого, в сотрудничестве хокимията, ГУВД, прокуратуры, а также общественных деятелей будет создана группа для изучения таких ситуаций. Если строительными организациями будет нарушен этот список или нарушена целостность этих зданий, будут приняты меры в соответствии с законодательством", – отметили в столичной администрации.

В хокимияте также подчеркнули, что имеющиеся среди населения недовольства, связанные с отнятой недвижимостью, невыплатой компенсаций и незаконными действиями, сопровождающимися угрозами, также не останутся без внимания.

Все недовольные граждане могут обратиться со своими проблемами в хокимият по телефону +99871 2100163.

Теги:
Недвижимость, Недвижимость, Узбекистан, Узбекистан, город, снос дома, Ташкент, Ташкент, Хокимият Ташкента, Хокимият, хокимият



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