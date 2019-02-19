Узбекские студенты представили свои инновационные проекты британцам

Студенты могут участвовать в конкурсе, представив инновационные проекты, полезные для населения территории по месту их проживания.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Центре международного сотрудничества в Ташкенте состоялся второй этап смотра-конкурса Big Idea Challenge, проводимого с целью поддержки инновационных идей студентов и формирования у них предпринимательских навыков, сообщает УзА.

"Проект, организованный Лондонским университетом Метрополитен, приобрел популярность как целостная программа поддержки стартапов и инновационных идей. Стартап-акселератор этого университета считается самым крупным на Европейском континенте, за прошедший период его общий доход составил 21 миллион фунтов стерлингов. Реализованы проекты в объеме 14,2 миллиона фунтов стерлингов. Благодаря этому создано более 170 новых рабочих мест", - рассказал посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофер Аллан.

Конкурс предоставляет молодежи, имеющей конкретные новые идеи создания стабильного инновационного бизнеса, возможность для обмена опытом с квалифицированными специалистами.

Студенты могут участвовать в конкурсе, представив инновационные проекты, полезные для населения территории по месту их проживания.

До 1 февраля 2019 года для участия в смотре-конкурсе от Узбекистана поступило 230 проектов. Специалисты Лондонского университета Метрополитен отобрали из них 23 проекта на второй этап конкурса. Авторы, развивая свои навыки, будут готовиться к последующим этапам конкурса.