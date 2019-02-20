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ГУВД Ташкента выявило более 30 человек, проживающих с паспортами СССР

ГУВД Ташкента выявило более 30 человек, проживающих с паспортами СССР

Пресс-служба ГУВД Ташкента
В Узбекистане
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Для обмена паспортов старого образца необходимо обратиться в подразделения миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента с ноября прошлого года выявили 2036 человек, проживающих в городе без биометрических паспортов, в том числе 31 — с советскими паспортами.

Поводом для проверки стало обращение семьи из четырех человек с просьбой заменить им паспорта бывшего СССР на биопаспорта. Управлению миграции и оформления гражданства ГУВД было дано указание провести соответствующую проверку.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства ситуацию с документами, "кто-то выезжал, вернулся, от гражданства при этом не отказывался".

Работа сканера отпечатков пальцев
© Sputnik / Вадим Жернов
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"Кто-то просто вел замкнутый образ жизни настолько, что не обращался никуда, где могли потребовать предъявить паспорт", — отметил собеседник.

Чтобы обменять паспорт старого образца, нужно обратиться в подразделения миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента.

Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические в октябре 2011 года. Первоначально планировалось, что процесс завершится 31 декабря 2015 года, затем его продлевали дважды — сначала до 1 июля 2018 года, затем — до 31 декабря 2019 года.




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