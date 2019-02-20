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Замминистра народного образования Сарвар Бабаходжаев встретился с представителями Университета прикладных наук города Ювяскюля (JAMK)

В Узбекистане может открыться финская школа

Пресс-служба Министерства народного образования РУз
В Узбекистане
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Финская система образования считается одной из самых эффективных в мире.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан заинтересован в том, чтобы в республике открылась финская школа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики по итогам встречи замминистра Сарвара Бабаходжаева и представителей Университета прикладных наук города Ювяскюля (JAMK). Делегацию возглавил менеджер по глобальным образовательным услугам JAMK Хейкки Пуса. На мероприятии также присутствовала посол Финляндии в Узбекистане Мария Лиивала.

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Узбекская сторона также заинтересована в изучении опыта Финляндии в подготовке и переподготовке преподавателей, создании учебных планов и методологий, отметил Сарвар Бабаходжаев.

Замминистра добавил, что в республике с нового учебного года будут открыты президентские школы, где будут обучать одаренных детей.

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"Учитывая опыт JAMK в соседней стране (в Казахстане. — Прим. ред.), было предложено рассмотреть возможность сотрудничества в разработке учебных программ, создании системы приема детей и управления талантами", — говорится в публикации.

Кроме того, представители Узбекистана предложили финнам рассмотреть возможность создания в республике педагогического университета.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, школы, Финляндия, Образование



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