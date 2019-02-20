В Узбекистане может открыться финская школа

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан заинтересован в том, чтобы в республике открылась финская школа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики по итогам встречи замминистра Сарвара Бабаходжаева и представителей Университета прикладных наук города Ювяскюля (JAMK). Делегацию возглавил менеджер по глобальным образовательным услугам JAMK Хейкки Пуса. На мероприятии также присутствовала посол Финляндии в Узбекистане Мария Лиивала.
Замминистра добавил, что в республике с нового учебного года будут открыты президентские школы, где будут обучать одаренных детей.
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"Учитывая опыт JAMK в соседней стране (в Казахстане. — Прим. ред.), было предложено рассмотреть возможность сотрудничества в разработке учебных программ, создании системы приема детей и управления талантами", — говорится в публикации.
Кроме того, представители Узбекистана предложили финнам рассмотреть возможность создания в республике педагогического университета.