В Узбекистане может открыться финская школа

Финская система образования считается одной из самых эффективных в мире.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан заинтересован в том, чтобы в республике открылась финская школа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики по итогам встречи замминистра Сарвара Бабаходжаева и представителей Университета прикладных наук города Ювяскюля (JAMK). Делегацию возглавил менеджер по глобальным образовательным услугам JAMK Хейкки Пуса. На мероприятии также присутствовала посол Финляндии в Узбекистане Мария Лиивала.

© Sputnik / Владимир Астапкович Консульство Финляндии могут открыть в Ташкенте в апреле

Узбекская сторона также заинтересована в изучении опыта Финляндии в подготовке и переподготовке преподавателей, создании учебных планов и методологий, отметил Сарвар Бабаходжаев.

Замминистра добавил, что в республике с нового учебного года будут открыты президентские школы, где будут обучать одаренных детей.

Шерматов рассказал, кто будет руководить президентскими школами >>>

"Учитывая опыт JAMK в соседней стране (в Казахстане. — Прим. ред.), было предложено рассмотреть возможность сотрудничества в разработке учебных программ, создании системы приема детей и управления талантами", — говорится в публикации.

Кроме того, представители Узбекистана предложили финнам рассмотреть возможность создания в республике педагогического университета.