Заместитель генерального директора CCI France Russie отметил, что инвестиционный климат в Узбекистане улучшается, в результате чего французские компании начали рассматривать страну как потенциальное место для бизнеса.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Leroy Merlin хочет открыть филиал в Узбекистане, сообщает Spot.uz.

Это стало известно в рамках узбекско-французского форума, стороны обсудили перспективы сотрудничества по нескольким направлениям, среди которых энергетика, логистика, инжиниринг, производство строительных материалов, косметики, электроники и другое.

Николя Дюкре, заместитель генерального директора CCI France Russie, отметил, что инвестиционный климат в Узбекистане улучшается, в результате чего французские компании начали рассматривать страну как потенциальное место для бизнеса.

Одной из них является крупная торговая сеть строительных материалов Leroy Merlin, которая хочет открыть здесь филиал.

Виолен Де Вильмор, посол Франции в Узбекистане, сообщила, что в конце марта планируется провести в Узбекистане Неделю французской экономики с выставкой компаний.

Напомним, что представители Leroy Merlin уже приезжали в Узбекистан в прошлом году.