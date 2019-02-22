Экспорт таджикских товаров в Узбекистан резко сократился

В январе прошлого года показатель составлял 9 миллионов долларов, а в этом упал до 2,5 тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном в январе сократился более чем на 10,2 миллиона долларов, сообщает Sputnik Таджикистан.

Показатель почти на 35% ниже прошлогоднего, который составлял почти 15,8 миллиона долларов.

В этом году также резко снизился объем экспортируемой в Узбекистан таджикской продукции. В январе прошлого года показатель составлял 9 миллионов долларов, а в этом упал до 2,5 тысячи долларов.

Уменьшился и импорт узбекских товаров с Таджикистаном: с 6,7 миллиона долларов до 3,2 миллиона долларов. В то же время за последние четыре года торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном вырос почти в 12 раз, с 13 миллионов долларов по итогам 2014 года до 155 миллионов в 2018 году.

Ранее стало известно, что товарооборот Россией и Таджикистаном в прошлом году вырос на 9% и достиг миллиарда долларов.