Дом для львов и оленей: кто будет жить в ташкентском "сафари-парке"

Будущий "сафари-парк" будет огражден и разделен на две части: первая станет зоной хищников, преимущественно львов. Вторая часть - для оленей, диких баранов и козлов.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Директор Ташкентского зоопарка Баходир Мусаев раскрыл подробности будущего "сафари-парка", создание которого предусмотрено проектом постановления Кабинета Министров, пишет "Новости Узбекистана".

Планируется, что "сафари-парк" разместится на территории Ботанического сада. Общая площадь составит от 10 до 15 га.

По словам директора зоопарка, участок, предполагаемый для отвода под "сафари-парк", является бесхозным.

"Будущий "сафари-парк" будет огражден и разделен на две части. Первая станет зоной хищников, преимущественно львов. В условиях, приближенных к естественным, они довольно быстро образуют прайды и размножаются. Вторую часть отведем оленям, диким баранам и козлам", - рассказал Баходир Мусаев.

Рассматривается два варианта передвижения посетителей по "сафари-парку": канатная дорога или специальный наземный транспорт с решетками для обеспечения безопасности людей.

Руководство зоопарка отметило, что вырубки деревьев на территории Ботанического сада не будет. Помимо создания "сафари-парка", проект постановления Кабинета Министров предусматривает строительство на территории Ташкентского зоопарка "Акванариума" и ветеринарной лаборатории.

К реализации проектов планируется привлечь инвесторов на основе государственно-частного партнерства. Определен срок подачи предложений по сотрудничеству - до 1 мая.