Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления многопланового партнерства между Узбекистаном и группой Всемирного банка.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Сегодня состоялась встреча Шавката Мирзиёева с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, сообщается на сайте президента Узбекистана.

Глава государства особо отметил динамично развивающееся продуктивное партнерство между Республикой Узбекистан и группой Всемирного банка.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления многопланового партнерства между Узбекистаном и группой Всемирного банка. Особо отмечена важность продвижения практического сотрудничества по таким направлениям как развитие банковско-финансовой сферы, поддержка предпринимательства и реального сектора экономики, реформирование государственных предприятий и агропромышленного комплекса, улучшение деловой среды и инвестиционного климата, широкое внедрение механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов и другие.

Вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер отметил, что международным признанием проводимого нового курса масштабных социально-экономических преобразований в Узбекистане являются успешный выпуск ценных бумаг на международных фондовых рынках, получение суверенных рейтингов и повышение международного странового рейтинга республики.