Подкачаться и растянуться: в Ташкенте открылась новая цирковая студия

В Dlux Circus Studio нет гендерной дискриминации - здесь большое внимание уделяется как развитию девочек, так и мальчиков.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В Ташкенте открылась первая настоящая цирковая студия Dlux Circus Studio, в которой любой желающий может ощутить себя в роли циркового артиста, сообщает "Афиша.уз".

Теперь обрести гибкость, научиться жонглировать и применять различные цирковые снаряды могут попробовать как взрослые, так и дети. В студии два больших зала: гимнастический, а второй - с потолком в стиле лофт, за который крепятся все основные цирковые снаряды, алый занавес – в точности такой же, как в цирке, имеются специальные прожектора и светомузыка.

Главной фишкой этого зала являются окна внутри стен, через которые родители могут наблюдать за детьми, не отвлекая их от занятий.

По словам издания, в студии есть много интересных направлений в сфере циркового искусства: цирковая акробатика, аэростретчинг с элементами воздушной гимнастики, мужская воздушная гимнастика, различные виды гимнастики (художественная, спортивная, эстетическая), основы оригинального жанра, жонглирование.

Также издание отмечает, что в Dlux Circus Studio нет гендерной дискриминации. Здесь большое внимание уделяется как развитию девочек, так и мальчиков.

Несмотря на то, что в городе имеется много различных направлений занятий для женщин, мужчинам сложно найти что-то креативное. А здесь у мужчин есть возможность подкачаться и растянуться.

Всего в Dlux Circus Studio работают 18 лучших педагогов.