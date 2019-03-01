Омбудсмен Узбекистана: условия в исправительных учреждениях приемлемы

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Условия в исправительных учреждениях Узбекистана являются приемлемыми для осужденных, мониторинг осуществлялся с участием представителей Human Rights Watch, заявил в пятницу уполномоченный по правам человека при парламенте Узбекистана Улугбек Мухаммадиев, пишет РИА Новости.

"В учреждениях согласно международным стандартам созданы приемлемые условия для жизнедеятельности осужденных", - сказал Мухаммадиев, представляя годовой отчет омбудсмена в Сенате.

По его словам, мониторинговая группа омбудсмена наглядно убедилась "в осуществлении основных прав осужденных".

По данным главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана, число заключенных в исправительных учреждениях страны в 2018 году снизилось на 10% по сравнению с 2017 годом из-за снижения уровня преступности, на каждые 100 тысяч жителей Узбекистана в среднем приходится 140 заключенных. Конкретные цифры не раскрываются.

По расчетам Национального центра по правам человека Узбекистана, наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%, в некоторых учреждениях — около 30%, а в единственной в стране воспитательной колонии для несовершеннолетних — менее 10%.