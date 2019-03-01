Узбекские студенты получили стипендию ЦБ

В целях полного осмысления деятельности и задач Центрального банка начиная с марта месяца, в течении четырех месяцев каждый стипендиат будет проходить стажировку в различных департаментах.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В соответствии с ранее объявленным конкурсом для студентов высших учебных заведений Узбекистана на стипендию и стажировку в Центральном банке, по результатам трех этапов отбора из 320 претендентов 40 студентов были удостоены стипендии ЦБ и получили возможность ознакомиться с работой Центрального банка в ходе четырехмесячной стажировки.

28 февраля в Центральном банке прошла церемония приветствия стипендиатов, где члены Правления Центрального банка во главе с Председателем М. Нурмуратовым поздравили всех студентов со стипендией и предоставленной возможностью совмещения теоретических знаний с практическими навыками в ходе стажировки в ЦБ.

В целях полного осмысления деятельности и задач Центрального банка начиная с марта месяца, в течении четырех месяцев каждый стипендиат будет проходить стажировку в различных департаментах.

Данная программа позволит, начиная со студенческой скамьи целенаправленно готовить кадры, стимулировать студентов повышать знания в области макроэкономической политики и деятельности ЦБ для последующего их трудоустройства в Центральном банке.