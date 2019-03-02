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Саммит ОИС по науке в Астане

Узбекистан начал подготовку к саммиту ОИС по науке

Официальный сайт Президента РК
В Узбекистане
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Абдулазиз Камилов особо отметил, что сейчас Узбекистан выходит на качественно новый уровень взаимоотношений с ОИС в сферах науки, технологий и образования.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Узбекистан начал подготовку к проведению второго саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в 2020 году, сообщает МИД Узбекистана.

"В нашей стране начата подготовка к проведению второго саммита по науке и технологиям ОИС в 2020 году", - заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Министр призвал государства-члены ОИС принять участие в этом важном форуме и внести свой вклад в продвижение науки и технологий.

Камилов особо отметил, что сейчас Узбекистан выходит на качественно новый уровень взаимоотношений с ОИС в сферах науки, технологий и образования.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров
© Sputnik / Владислав Воднев
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Камилов в пятницу принял участие в работе 46-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая состоялась в Абу-Даби. Решение о проведении в Ташкенте второго саммита ОИС по науке и технологиям в 2020 году было принято в мае 2018 года. Первый саммит состоялся в сентябре 2017 года в Астане.

Напомним, ранее МИД сообщал, что Узбекистан готов разместить у себя один из шести компьютерных центров ОИС в рамках программы организации по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 года.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, СМИД ОИС, СМИД ОИС, ОИС, ОИС



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