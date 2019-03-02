Камилов: нужно продолжать ликвидацию "питательной среды" для экстремистов

По словам Камилова, нужно противодействовать терроризму и искоренять любые проявления террора.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Организация исламского сотрудничества (ОИС) усиливает борьбу с терроризмом и экстремизмом и "питательной средой" для их проявления, сообщает МИД Узбекистана.

"Мы высоко оцениваем усилия нашей организации по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом", - заявил в пятницу министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Министр отметил, что в противодействии терроризму нужно не только искоренять любые проявления террора, но и одновременно продолжать работу по ликвидации социально-экономической "питательной среды" для экстремистов.

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"В этом плане показательно, что генеральный секретариат ОИС особое внимание уделяет социально-экономическому развитию стран-членов, борьбе с бедностью, развитию образования и обеспечению прав человека", - добавил Камилов.

Напомним, Камилов в пятницу принял участие в работе 46-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС), которая состоялась в Абу-Даби.