Британская компания внедрит блокчейн в здравоохранение Узбекистана

Стороны договорились о реализации пилотного проекта на основе разработок британской компании в секторе здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана и британская компания Crown Agents Limited подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в секторе здравоохранения, сообщает "Подробно.уз".

В рамках меморандума сторонами достигнута договоренность о реализации пилотного проекта на основе разработок британской компании в секторе здравоохранения Узбекистана.

"На современном этапе компанией с применением данной технологии осуществлен инновационный проект в области фармацевтики в ОАЭ и странах Юго-Восточной Азии. Учитывая коренное реформирование сферы здравоохранения страны, происходящее в настоящее время, компания Crown Agents считает актуальным реализацию проекта в данном направлении в Узбекистане", – сообщили в пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения.

Crown Agents осуществляет свою деятельность в Великобритании с 1838 года. Цифровая платформа компании, использующая технологию блокчейн, позволяет отслеживать всю цепочку поставок товаров, в частности медицинских препаратов и оборудования, начиная от их производства, транспортировки и доставки до потребителей.